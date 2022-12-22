Главный невролог Карелии: «Главное, чтобы человеку стало легче»

Главный внештатный невролог Минздрава республики Владислав Максимов рассказал о сложности постановки диагноза.

Увидев впервые этого 32-летнего худенького доктора с обезоруживающей улыбкой, трудно себе представить, что это главный невролог Карелии. Не удивительно, что у его первых пациентов возникало острое желание, в первую очередь, накормить врача, а потом уже поинтересоваться своим здоровьем. Но за 10 лет работы в неврологии доктор доказал, что умеет работать и не боится трудностей. Когда в Карелию пришел коронавирус, он вошел в состав первой бригады врачей, поселившихся на месяц в госпитале для ветеранов войн, переоборудованном под ковид-центр.

Сегодня в нашей рубрике «Здравствуйте, доктор» — главный внештатный невролог Минздрава Карелии, врач-невролог Республиканской больницы им. В. А. Баранова, кавалер ордена Пирогова Владислав Максимов.

«Неврология - это невероятно логичная наука. Иногда мне кажется, что неврологи лучшие диагносты! Если у тебя есть база — знания по анатомии, топической диагностике, логике, то ты, еще даже не зная конкретную болезнь, можешь понять какой отдел нервной системы поражен. Исходя из этого наслаиваешь болезни, проводишь дифференциальный диагноз. Например, человек жалуется на онемение в руке. В голове тут же всплывает около десятка диагнозов, которые после осмотра и обследований перебираешь и отсеиваешь. Поставить диагноз в неврологии, на самом деле, непросто! Даже, когда я уверен, что знаю, чем человек болеет, всегда в голове держу один-два диагноза, которые потенциально могут протекать со схожими симптомами. Поэтому то, чем мы занимаемся, это постоянное решение довольно сложных логических задач, где важна каждая маленькая деталь — она может перевернуть все диагностическое представление! При этом клинические случаи всегда переплетаются с человеческими судьбами. Все это не может не притягивать и не дает выгорать!», - поделился главный невролог.

При этом Владислав Максимов не скрывает, что и неврологи допускают ошибки.

«Бывает, что мы не знаем, чем человек болеет. Некоторые болезни бывают очень редкими или нетипично протекающими. Иногда, к счастью, крайне редко, ни в Больнице скорой медицинской помощи, ни в Республиканской больнице мы не можем поставить диагноз, уложить симптоматику пациента в какую-то определенную болезнь. Тогда проводим телемедицинскую консультацию с федеральным центром или направляем пациента туда и оказывается, что федеральные эксперты точно также не могут однозначно высказаться. Так бывает. Не всегда люди это, к сожалению, понимают. Если мы не можем со 100 процентной вероятностью назвать диагноз, то стремимся к тому, чтобы человеку стало легче. Пытаемся прийти к компромиссному лечению, наметить дальнейший план. Это главное. А зачастую несколько смежных неврологических заболеваний лечатся одинаково», - рассказал врач-невролог Республиканской больницы.

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