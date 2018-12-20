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Новости. Общество
15:57, 20 Декабря 2018
фото: фото: "Вести Карелия" / Александр Гнетнев

Главный судебный пристав Карелии ушел в отставку, проработав всего 2 года

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Андрей Галямов по собственному желанию написал заявление об уходе в поста главного судебного пристава Карелии.

Андрей Галямов по собственному желанию написал заявление об уходе в поста главного судебного пристава Карелии.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе Управления службы судебных приставов Карелии, Андрей Галямов сегодня работает в должности главного судебного пристава последний день.

С 21 декабря временно исполнять обязанности руководителя УФССП Карелии будет выполнять Ольга Долгачева, уточнили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что прихода Галямова она 1,5 года исполняла обязанности руководителя УФССП Карелии.

Напомним, Андрей Галямов был назначен руководителем управления судебных приставов Карелии в октябре 2016 года. В нашу республику он приехал из Ленобласти, где занимал должность заместителя главного судебного пристава.

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Комментарии

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Хаос
2018-12-20 17:04:43
На набережной ........
Mike
2018-12-20 16:48:22
Дорулился. Наломал дров. Куда теперь? На повышение в правительство Карелии к бывшему боссу? . Совет ему: чемодан, вокзал, Мари-эл.
Кир 2
2018-12-20 17:03:37
Mike, Что ему там делать ?? Он забыл уже как был учителем . Там думать надо . Он же " управленец" , такой же как все в правительстве . Там ему место .....Пока .недолго . временно.
Кир 2
2018-12-20 16:03:07
Слабак , без " пахана " в ФССП артурки и работать не могут , бегут как .... Скоро в Правительстве РК появится . типа сильный управленец ещё один . Жесть полная .
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