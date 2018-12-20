Главный судебный пристав Карелии ушел в отставку, проработав всего 2 года

Андрей Галямов по собственному желанию написал заявление об уходе в поста главного судебного пристава Карелии.

Андрей Галямов по собственному желанию написал заявление об уходе в поста главного судебного пристава Карелии.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе Управления службы судебных приставов Карелии, Андрей Галямов сегодня работает в должности главного судебного пристава последний день.

С 21 декабря временно исполнять обязанности руководителя УФССП Карелии будет выполнять Ольга Долгачева, уточнили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что прихода Галямова она 1,5 года исполняла обязанности руководителя УФССП Карелии.

Напомним, Андрей Галямов был назначен руководителем управления судебных приставов Карелии в октябре 2016 года. В нашу республику он приехал из Ленобласти, где занимал должность заместителя главного судебного пристава.