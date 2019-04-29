Гнетова: На бизнес в Карелии оказывается низкое административное давление

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Карелия вошла в число 20 регионов России с самым низким административным давлением на бизнес по итогам исследования, проведенного институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ.
Как пояснила карельский бизнес-омбудсмен Елена Гнетова, при составлении рейтинга оценивалась работа ведомств, которые проводят наибольшее количество проверок предпринимателей - Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, МЧС, Жилищная инспекция.
Составители рейтинга, например, учитывали, как часто надзорные ведомства ограничиваются предупреждениями вместо штрафов предпринимателям. По этому показателю Карелия заняла первое место.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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