Гнетова: На бизнес в Карелии оказывается низкое административное давление

фото: Официальная страница Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РК

Карелия вошла в число 20 регионов России с самым низким административным давлением на бизнес по итогам исследования, проведенного институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ.

Как пояснила карельский бизнес-омбудсмен Елена Гнетова, при составлении рейтинга оценивалась работа ведомств, которые проводят наибольшее количество проверок предпринимателей - Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, МЧС, Жилищная инспекция.

Составители рейтинга, например, учитывали, как часто надзорные ведомства ограничиваются предупреждениями вместо штрафов предпринимателям. По этому показателю Карелия заняла первое место.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".