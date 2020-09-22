"Годы тренировок": 240-килограммовый сын Никаса Сафронова раскрыл секреты обольщения женщин

Пианист Лука Затравкин, сын известного художника Никаса Сафронова, рассказал, как стать успешным у женщин.

В первую очередь музыкант посоветовал мужчинам, которые переживают о своей внешности, избавиться от внутренних зажимов. Для этого следует понять, что, как бы человек не выглядел, он всегда будет кому-то не нравиться, пишет News.ru.

Чтобы обольстить женщину, нужно относиться к ней с уважением – многие мужчины сегодня этим пренебрегают, отметил пианист. Кроме того, зачастую между представителями сильного и слабого пола нарушается субординация.

Привлечь внимание женщин поможет осознание того, что не все из них выдвигают очень завышенные требования к мужчинам, отмечает Затравкин.

"Не нужно бояться женщин и представлять их мифическими существами, к которым очень тяжело найти подход. Многие мужчины сами наделяют представительниц прекрасного пола несуществующими качествами и потом страдают от страха завести с ними разговор", – пояснил Затравкин.

Пианист пояснил, что любая женщина в конечном итоге хочет быть счастливой и иметь надёжного, заботливого и любящего мужчину. Любой представитель сильного пола может "подарить" девушке такое отношение – не важно, какие у него есть недостатки во внешности.

"Всё остальное – дело практики. Навыки обольщения приходят с опытом. Долгие годы тренировок, как у меня, дают о себе знать. Неважно какой я – худой или с лишним весом – почему-то меня любят", – заявил сын художника.