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Голикова назвала Карелию среди регионов-лидеров по уровню коллективного иммунитета

Новости. Общество
14:12, 12 Января 2022
фото: © Александр Астафьев/POOL/ТАСС

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Вице-премьер Татьяна Голикова перечислила лидеров и аутсайдеров по уровню коллективного иммунитета.

На первом в наступившем году совещании, которое провел президент России Владимир Путин с членами правительства РФ, вице-премьер Татьяна Голикова, докладывая о состоянии с коронавирусом, сообщила, что на сегодняшний день в целом по стране уровень коллективного иммунитета составляет 63,2 процента.

«В четырех регионах он превышает уровень 80 процентов и более: это Севастополь, Санкт-Петербург, Республика Карелия и Чукотский автономный округ», - отметила Голикова.

При этом, по словам вице-премьера, по-прежнему достаточно сложная ситуация и практически не меняющаяся с показателями коллективного иммунитета – в Республике Дагестан, Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии – Алании, в Камчатском и Ставропольском краях.

«К сожалению, за период новогодних праздников в 12 регионах страны показатель коллективного иммунитета снизился. Это связано с тем, что те, кто вакцинировался или переболел более шести месяцев назад, не прошли повторную вакцинацию. Я еще раз обращаюсь к регионам страны, чтобы они обратили на это самое серьезное внимание», - сказала Татьяна Голикова.

Напомним, по данным главы Минздрава Карелии, на 12 января с начала вакцинации в республике первым компонентом противоковидной вакцины привились 281 040 человек, что составляет 58% от общего числа проживающих в регионе взрослых и 72,5% - от числа граждан, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения). Полностью привиты 267 028 человек, что составляет 55,1% от общего числа взрослых и 68,9% - от числа взрослых, подлежащих вакцинации.

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Комментарии

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Экcперд
2022-01-12 15:14:08
Не привитых будем отстранять. Хватит нянчиться
Изя
2022-01-12 15:06:53
Пора губернатоа c командой в маскву на повышение направлять , так ведь кир ))(
Вася
2022-01-12 14:56:36
Ещё и свифт или свет отключат.
Вася
2022-01-12 14:55:28
Пугают слова Путина: "отступать нам уже некуда",
Вася
2022-01-12 14:50:58
Песков не знает, где Назарбаев
zanoza
2022-01-12 14:50:55
Снова-Здорово :)
Как же хочется выдать желаемое за действительное! Откуда в Карелии 80% коллективный иммунитет, если на 12 января число привитых хотя бы одним компонентом составляет 58%.
кир
2022-01-12 14:23:00
Охота быть в лидерах коллективного разума. :)
Гость
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