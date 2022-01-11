Глава Минздрава Карелии прогнозирует резкий рост числа заражений «Омикроном»

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков рассказал, когда в регионе ожидают рост заболеваемости штаммом «Омикрон» и призвал вакцинироваться.

«В конце января - начале февраля мы ожидаем резкий подъм заболеваемости штаммом «Омикрон». Отечественные вакцины эффективны и против этого варианта ковида. Мы сделали максимально удобной логистику прививочных пунктов, время их работы и саму процедуру вакцинации», - пишет глава Минздрава Карелии на своей странице в соцсети.

По данным Охлопкова, на 12 января с начала вакцинации в республике первым компонентом противоковидной вакцины привились 281 040 человек, что составляет 58% от общего числа проживающих в регионе взрослых и 72,5% - от числа граждан, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения).

На сегодняшний день полностью привиты 267 028 человек, что составляет 55,1% от общего числа взрослых и 68,9% - от числа взрослых, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения).

Повторно вакцинированы 62 897 жителей республики.

Напомним, в Карелии за прошедшие сутки выявлены 152 инфицированных, выздоровели 108 пациентов, зарегистрировано еще три смерти от коронавируса.