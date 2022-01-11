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Смерть еще трех пациентов от коронавируса подтверждена в Карелии

Новости. Общество
09:21, 12 Января 2022
фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Согласно официальной статистике, общее число жертв пандемии коронавируса в республике достигло 1240 человек.

По официальным данным на 12 января, в Карелии за сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1240 человек. Такие данные приведены на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

С начала пандемии в республике было выявлено 91577 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11041 ребёнок.

За прошедшие сутки выявлены 152 инфицированных (29 — дети), из них непривитых — 140 (92,1%).

В ковидных стационарах получают лечение 620 пациентов, в состоянии средней тяжести — 541 человек, в тяжёлом — 71 (из них непривитых — 70).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 8 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 87242 человека, за последние сутки — 108.

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Комментарии

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КИР
2022-01-12 11:57:39
Нужна ежедневная статистика гибнущих от пьянства. Это ужасные цифры в пьющей стране. :)
Гость
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