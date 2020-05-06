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"Гонка" тракторов на трассе в Карелии закончилась штрафом

Новости. Общество
14:41, 07 Мая 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Инцидент произошел утром 7 мая на 196 км автодороги "Кола-Госграница", сообщили в ГИБДД Карелии.

Опасный маневр совершил водитель трактора "Белорусь", обгоняя трактор "Кэтэрпиллер".

Около 9.30 автоинспекторы зафиксировали нарушение ПДД РФ в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен". За нарушение предусмотрен штраф.

Всего за нарушения с выездом на полосу встречного движения автоинспекторы привлекли к ответственности 667 водителей.

Ранее в Карелии водитель попал в ДТП во время обгона.

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