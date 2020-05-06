"Гонка" тракторов на трассе в Карелии закончилась штрафом

Инцидент произошел утром 7 мая на 196 км автодороги "Кола-Госграница", сообщили в ГИБДД Карелии.

Опасный маневр совершил водитель трактора "Белорусь", обгоняя трактор "Кэтэрпиллер".



Около 9.30 автоинспекторы зафиксировали нарушение ПДД РФ в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен". За нарушение предусмотрен штраф.

Всего за нарушения с выездом на полосу встречного движения автоинспекторы привлекли к ответственности 667 водителей.

Ранее в Карелии водитель попал в ДТП во время обгона.