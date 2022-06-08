Гонки швертботов пройдут в Петрозаводске

Соревнования по парусному спорту состоятся 18-19 июня в акватории Онежского озера.

В субботу, 18 июня, в 9.40 в карельской столице откроются соревнования по парусному спорту «Кубок швертботов». Их организует общественная организация «Петрозаводский городской клуб любителей водного туризма». В соревнованиях будут участвовать швертботы классов «Оптимист», «Ракета-270», «Кадет», «Юниор», «Луч», «Финн» и «Виндсерфинг», рассказали в администрации города.

Открытие мероприятия состоится по адресу улица Ригачина, 3. Гонки будут проходить в Петрозаводской губе Онежского озера — между устьем Лососинки и пассажирским причалом. Первая из них начнется в 11.00 18 июня, а вторая — на следующий день в это же время. Вечером 19 июня организаторы подведут итоги соревнований.