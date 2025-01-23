Назван победитель зимнего этапа ралли «Карелия — 2025»

Зимний этап чемпионат России по автоспорту завершился в Сортавала.
В субботу, 25 января, завершился второй этап ралли «Карелия — 2025».
Победителем соревнования стал гонщик Владимир Васильев из Санкт-Петербурга, выступавший на автомобиле Skoda.
Это первая победа действующего вице-чемпиона в нынешнем сезоне — и его первый за все годы выступлений успех на зимнем карельском этапе чемпионата России, отметили в паблике «Новости Чемпионата и Кубка России по ралли».
В паблике опубликованы фото, на которые попали и лихие проезды, и обидные вылеты. Кто-то стоит на краю дороги, а кто-то — у финишной арки. На кадрах — лучшие моменты ралли «Карелия — 2025».
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