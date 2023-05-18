Гордость легкой атлетики Карелии выиграл золото чемпионата России (ВИДЕО)

Андрей Лукин завовевал золото в беге на 200 метров на командном чемпионате России по легкой атлетике, сообщили в Минспорта Карелии.

В четверг, 25 мая, на командном чемпионате России по легкой атлетике в Сочи карельский спортсмен Андрей Лукин завовевал золото в беге на 200 метров. Его результат - 21,20 секунды.



Андрей Лукин - мастер спорта России международного класса, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №3 в Петрозаводске, член сборной команды страны.



Минобразования и спорта Карелии поздравили спортсмена и его тренеров, Александра Смирнова и Аниту Сигареву.



Видео опубликовано в паблике «Спорт - норма жизни Карелия» и взят в телеграм-канале ВФЛА.