Госавтоинспекторы Петрозаводска нашли 17 нарушителей среди водителей грузовиков

В течение трёх дней автоинспекторы массово проверяли грузовой транспорт.

Госавтоинспекторы Петрозаводска три дня подряд проверяли водителей грузовиков.

Массовые проверки были организованы в рамках профилактического мероприятия «Безопасный грузовой автомобиль» и проходили с 17 по 19 октября.

Только в последний день рейдов дорожные полицейские пресекли 11 нарушений правил дорожного движения со стороны водителей грузовиков.

Среди нарушений были отсутствие техосмотра, незаконное переоборудование (установлены дополнительные световые приборы, отсутствие бортов), нарушение правил перевозки грузов.

Как уточнили в ГИБДД карельской столицы, в проверках совместно с инспекторами ДПС участвовали сотрудники управления государственного автодорожного надзора.

Так, в первый день дорожные полицейские проверили 24 грузовых автомобиля и нашли шесть нарушений правил дорожного движения: водители грузовиков управляли автомобилями без тахографов, без ремня безопасности, без техосмотра, в машины были внесены измения без согласования с ГИБДД.

В отношении водителей вынесли постановления об административных правонарушениях, с автомобилистами провели беседы о соблюдении правил дорожного движения.