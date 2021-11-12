Госавтоинспекция Карелии сообщила подробности смертельного ДТП на трассе «Кола»

Смертельное ДТП, в котором погиб водитель из Петрозаводска, произошло в Олонецком районе.

Первого декабря, в среду, в 13:20 на 267 км. + 400 м. федеральной автодороги «Кола» водитель автомобиля «Nissan Almera» двигался в направлении Санкт-Петербурга. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Audi-Q5».

В результате ДТП водитель автомобиля «Nissan», 32-летний житель Петрозаводска, от полученных ранений скончался до прибытия скорой медицинской помощи. Водитель «Audi», 53-летний житель Санкт-Петербурга, госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее были опубликованы фотографии с места автокатастрофы.