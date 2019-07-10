Госдума смягчила санкции за неточные декларации муниципальных депутатов

Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект об альтернативных мерах ответственности за ошибки в декларации муниципальных депутатов.

Авторами документа выступили депутаты нижней палаты и члены Совета федерации во главе с его вице-спикером Андреем Турчаком, пишет ТАСС.

Поправки вносятся в закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". Суть их заключается в введении альтернативных мер ответственности для депутатов органов местного самоуправления за представление неполных или неточных сведений о своих доходах и расходах.

Сейчас неточность или опечатка в декларации влечет за собой сдачу мандата. Однако, как отмечают авторы в пояснительных материалах, это приводит к массовым сложениям полномочий муниципальных депутатов во многих субъектах РФ. Новые же меры ответственности аналогичны тем, что применяются к депутатам Госдумы и членам Совета федерации.

Теперь за допущенные несущественные неточности в декларации может последовать предупреждение либо освобождение депутата от должности в своем представительном органе с лишением права занимать посты до прекращения полномочий. Среди других санкций - освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе до их прекращения, запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования и запрет исполнять полномочия на постоянной основе.

Порядок принятия решений о применении данных мер определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта РФ.

При этом сохраняется возможность досрочно прекратить полномочия депутата, если были допущены серьезные нарушения антикоррупционного законодательства.