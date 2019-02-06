Госпиталь ветеранов в Петрозаводске получит технику на 3 млн рублей

Благотворительный фонд "Память поколений" передаст учреждению медицинское оборудование для реабилитации пациентов.

Фонд передает госпиталю специализированное программное обеспечение, а также оборудование для реабилитации, которые помогут ветеранам поддерживать здоровье. Денежные средства, на которые было приобретено медицинское оборудование для ветеранов войн Петрозаводска, были собраны в рамках акции фонда "Красная гвоздика", сообщают "Вести Карелии".

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