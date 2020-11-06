Госпитализация из-за внебольничной пневмонии потребовалась еще 14 жителям Карелии

За сутки с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 14 человек, но обошлось без летальных исходов.
Об этом сообщает оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.
"За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1948 пациентов, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
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