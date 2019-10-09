Готовится резкое повышение налога для малого бизнеса

Минэкономразвития собирается с 2020 года резко увеличить коэффициент-дефлятор, применяемый для расчета единого налога на вмененный доход (ЕНВД), который платит малый бизнес.

Это следует из проекта приказа Минэкономразвития, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Планируется установить коэффициент на уровне 2,009. По сравнению с 2019 года данный показатель увеличится на 4,9%. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".