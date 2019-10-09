Подписаться
Новости. Экономика
09:21, 09 Октября 2019
фото: © РИА Новости. Илья Питалев

Готовится резкое повышение налога для малого бизнеса

Загрузка...

Минэкономразвития собирается с 2020 года резко увеличить коэффициент-дефлятор, применяемый для расчета единого налога на вмененный доход (ЕНВД), который платит малый бизнес.

Это следует из проекта приказа Минэкономразвития, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Планируется установить коэффициент на уровне 2,009. По сравнению с 2019 года данный показатель увеличится на 4,9%.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-10-09 11:51:49
Не для России весь этот малый бизнес. Впрочем, как и большой. :) Просто власть не способна обеспечить людей работой. Вон, пробный камень бросили о четырёхдневке.
Вася
2019-10-09 11:45:52
Да ладно,разнылись,бизнес.китайский хлам продавать втри дорого.
zanoza
2019-10-09 11:14:41
Хитрый ход Минэкономразвития , хотят чтобы предприниматели уходили на другие режимы налогообложения. Не спроста же заговорили об отмене ЕНВД в 2021 году, вот готовится для этого почва, не мытьём, так катаньем :)
Беня
2019-10-09 11:12:51
Шобы корова давала больше молока её надо больше доить и меньше кормить :)
Zim
2019-10-09 10:36:43
Сергей, Сеня, а что, я что-то пропустил и олигархи свергли власть силовиков?
Сеня
2019-10-09 09:40:41
Хм. В угоду олигархам добьют " демоны" всю страну . От алчности и жадности все мозги отбиты .
Сергей
2019-10-09 09:28:40
Где бы еще бабок содрать! Рубите суки, на которых сидите. Давайте-давайте, скоро не начем сидеть будет! Дожить бы и посмотреть когда рухнет власть миллиардеров в России!!!
Lana
2019-10-09 09:39:26
Сергей,

Плюсую!!!
Все идет к уничтожению малого бизнеса. Те, кто планировал его открыть, теперь крепко задумаются.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.10.2019, 15:22
Бразильский футболист исполнил мечту возлюбленной из Петрозаводска (ФОТО)
03.10.2019, 07:15
На Карелию надвигается снегопад
06.10.2019, 09:37
Появились подробности аварии на мосту в Петрозаводске
06.10.2019, 11:16
Появилось видео массового ДТП на мосту в Петрозаводске
07.10.2019, 10:59
Волк напал на ребенка в поселке Карелии (ВИДЕО)
04.10.2019, 08:30
Стало известно о состоянии женщины, которую в Петрозаводске переехал грузовик

Аналитика

Сегодня 10:45
Обществоведение
"Взломы телефонов, банковских систем, хакерские атаки – давно не сенсация, а серые будни"
На базе ПетрГУ начинает работать Школа информационной безопасности.
Уличная торговка прокляла чиновницу аллахом 3
08.10.2019 14:37
Телеграм: свободный и неуправляемый 3
07.10.2019 15:41
Павел Титов: "Благоприятный инвестиционный климат – это условие развития региона" 2
04.10.2019 09:33
"В Интернете смотрела, как убить человека" 2
03.10.2019 09:49
Вся аналитика

Чтиво

07.10.2019 13:23
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
"В ответ на нашу борьбу развернуты репрессии" 10
07.10.2019 13:18
Изображая жертву 4
03.10.2019 09:13
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

Учения на территории Петрозаводской ТЭЦ
07.10.2019 10:28
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»