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В России резко подскочила средняя ставка по ипотеке

Новости. Экономика
20:30, 18 Ноября 2024
фото: © louie martinez / unsplash

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В ноябре средние базовые ипотечные ставки в России превысили 28%, главным образом из-за двух банков.

К середине ноября 2024 года средние базовые ипотечные ставки по рыночным программам превысили 28%. В среднем в 20 крупнейших банках, выдающих ипотечные кредиты в России, за неделю ставки существенно выросли по выдаваемым кредитам как на новостройки, так и на вторичное жилье. Такой вывод следует из аналитических данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), с которыми ознакомилаись в РБК.

За неделю, прошедшую с 11 ноября, средние ипотечные ставки в России возросли в среднем на 3 п. п., следует из данных ЕИСЖС:

на 2,96 п. п. выросли ставки по рыночной ипотеке на новостройки — до средних 28,44%;

на 3,18 п. п. увеличились ставки на вторичное жилье — до 28,64%.

Причиной столь существенного роста средних ставок стало сильное подорожание кредитов от двух крупнейших по выдаче ипотеки банков России.

Сбербанк на прошлой неделе ставки и на первичном, и на вторичном рынке увеличил на 3,5 п. п. — до 28,7% как на новостройки, так и на вторичку.

ВТБ поднял ставки на 3,1 п. п. — до 29,5% на оба типа недвижимости.

У этих же банков базовые ставки сейчас максимальные среди топ-20 банков по выдаче ипотечных кредитов.

Наименьшие базовые ставки, по данным ЕИСЖС, у Т-Банка (22%), банка «Кубань Кредит» (23,4%) и банка «Абсолют» (23,89%). На таких условиях выдаются кредиты как на новостройки, так и на вторичное жилье.

На фоне высоких ипотечных ставок покупки жилья в кредит резко сократились. Так, в Москве, по данным Росреестра, в октябре выдача ипотеки на новостройки упала на 58,2% на годовом отрезке. В результате 60% первичных квартир в столице теперь приобретаются без использования кредитных средств.

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