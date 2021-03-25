Готовятся изменения условий льготной "Семейной ипотеки"

Минфин России внес в правительство проект постановления о распространении льготной "Семейной ипотеки" на строительство частных домов.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия. Рассчитываем, что дополнительно будет выдано порядка 20 000 кредитов для строительства индивидуальных жилых домов на сумму около 79 млрд рублей с первоначальным взносом от 15%", - приводится в сообщении слова замминистра финансов Алексея Моисеева.

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