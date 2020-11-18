Готовятся изменения в ПДД по ограничениям скорости для самокатов и другого подобного транспорта

В России разработан проект изменений в правила дорожного движения, которым, в частности, предусматривается введение ограничения скорости до 20 км/ч для электросамокатов и гироскутеров.

Об этом сообщил в комментарии для РИА Новости замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко.

"Предлагается зарегулировать скоростные режимы, то есть по использованию (средств индивидуальной мобильности)", — сказал Луговенко. Заместитель начальника Госавтоинспеции МВД Николай Шеюхин пояснил, что скоростные ограничения будут вводить, исходя из ширины тротуара и других факторов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".