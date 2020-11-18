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Готовятся изменения в ПДД по ограничениям скорости для самокатов и другого подобного транспорта

Новости. Общество
09:09, 19 Ноября 2020
фото: © Михаил Терещенко/ТАСС
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В России разработан проект изменений в правила дорожного движения, которым, в частности, предусматривается введение ограничения скорости до 20 км/ч для электросамокатов и гироскутеров.

Об этом сообщил в комментарии для РИА Новости замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко.

"Предлагается зарегулировать скоростные режимы, то есть по использованию (средств индивидуальной мобильности)", — сказал Луговенко.

Заместитель начальника Госавтоинспеции МВД Николай Шеюхин пояснил, что скоростные ограничения будут вводить, исходя из ширины тротуара и других факторов.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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