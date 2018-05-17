Гранату и подозрительную барсетку нашли оперативники в Петрозаводске

Сообщения о подозрительных предметах поступили в минувшую среду, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Так, 16 мая в 14.50 на Лососинское шоссе, рядом с домом №30, была обнаружена подозрительная барсетка. Работали оперативные службы. Опасности нет.

В этот же день в 17.45 на Пряжинском шоссе, у здания №8 обнаружена граната времен Великой Отечественной войны. Работали оперативные группы. Гранату изъяли.