Грибы до сих пор находят в лесах Карелии из-за аномального тепла

В западные, центральные и южные регионы России пришел субтропический антициклон, который принес с собой аномально теплые температуры для середины ноября.

Как рассказала "Звезде" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, температурный режим будет удерживаться выше нормы примерно на 3-4 градуса.

"В середине текущей недели большая часть европейской России попала под влияние антициклона, и он удержит регион вплоть до конца недели, включая и выходные дни", - сказала синоптик.

В западной части страны даже распускаются цветы и пробудились комары.

"В Твери, Туле, Рязани и Москве набухли почки на сирени, распустились фиалки и ромашки. В более северных - Новгородской области и Карелии в середине ноября в лесу находят подснежники и лисички", - сообщают синоптики "Метеоновостей".

Южная Россия попала в зону максимального перегрева. На Кавказе и Кубани даже разгорелись природные пожары.

Температура в Туапсе и Симферополе 12 ноября поднималась до +22 градусов, что случается раз в 12 лет. Однако и 13 ноября в Крыму и на Кубани столбики термометров превысят 20-градусное значение. В ближайшее время антициклон двинется на север страны, добавили синоптики.

По предварительным данным, такая аномально теплая погода сохранится до середины следующей недели. Однако после "бабьего лета" россиян может настигнуть арктическое вторжение, когда погода станет почти на 4 градуса ниже нормы.

Ранее карельский Гидрометцентр сообщал, что Дождливая и теплая погода сохранится на территории Карелии до конца ноября.