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Новости. Погода
12:31, 13 Ноября 2019
фото: © pxhere.com

Теплая погода простоит в Карелии до декабря

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Дождливая и теплая погода сохранится на территории Карелии до конца ноября, сообщили в карельском Гидрометцентре.

Как рассказали карельские синоптики "Столице на Онего", плюсовые температуры сохранятся в Карелии и в третьей декаде ноября.

"Вторая декада ноября проходит по температурному режиму выше нормы, - сказали в Гидрометцентре. – Третья декада тоже ожидается теплой: норма -4…-5, но температуры будут выше".
По словам специалиста карельского Гидрометцентра, плюсовые температуры будут как днем, так и ночью.

"Например, 15 ноября, ночью ожидается +7", - сказали синоптики.
Помимо теплой погоды, по информации Гидрометцентра, в Карелии пройдут дожди: в Петрозаводске и на юге республики умеренные, на севере с мокрым снегом.

Ранее сообщалось, что тепло вернулось в Карелию и надолго.

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Комментарии

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Д.Ю
2019-11-13 12:49:23
Цитата:
На Россию надвигаются аномальные холода

В Свердловской области ночью ожидается до минус 25, в Иркутской — до минус 40 градусов. Днем в регионах температура может опуститься до 9—14 градусов ниже нуля. В Архангельской, Мурманской областях и Карелии прогнозируются обильные снегопады, сугробы могут вырасти до 30 сантиметров.

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