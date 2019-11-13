Теплая погода простоит в Карелии до декабря

Дождливая и теплая погода сохранится на территории Карелии до конца ноября, сообщили в карельском Гидрометцентре.

Как рассказали карельские синоптики "Столице на Онего", плюсовые температуры сохранятся в Карелии и в третьей декаде ноября.

"Вторая декада ноября проходит по температурному режиму выше нормы, - сказали в Гидрометцентре. – Третья декада тоже ожидается теплой: норма -4…-5, но температуры будут выше".

По словам специалиста карельского Гидрометцентра, плюсовые температуры будут как днем, так и ночью.

"Например, 15 ноября, ночью ожидается +7", - сказали синоптики.

Помимо теплой погоды, по информации Гидрометцентра, в Карелии пройдут дожди: в Петрозаводске и на юге республики умеренные, на севере с мокрым снегом.

Ранее сообщалось, что тепло вернулось в Карелию и надолго.