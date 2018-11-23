Григорий Лепс стал бомжом

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Гудков рассказал, как Лепс обрадовался, когда стал бомжом.
Один из самых главных авторов-юмористов в стране Александр Гудков вспомнил, как велась работа по созданию клипа "Цвет настроения синий" для Филиппа Киркорова, пишет Eg.ru.
Киркоров лично предупреждал всех звезд шоу-бизнеса, которым предлагали сниматься в клипе, о том, что им будет звонить Гудков.
Легче всего на съемки согласился Григорий Лепс, который только что прилетел из-за границы и сразу же переоделся в костюм бомжа и был рад сняться.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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