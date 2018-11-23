Григорий Лепс стал бомжом

Гудков рассказал, как Лепс обрадовался, когда стал бомжом.

Один из самых главных авторов-юмористов в стране Александр Гудков вспомнил, как велась работа по созданию клипа "Цвет настроения синий" для Филиппа Киркорова, пишет Eg.ru.

Киркоров лично предупреждал всех звезд шоу-бизнеса, которым предлагали сниматься в клипе, о том, что им будет звонить Гудков.

Легче всего на съемки согласился Григорий Лепс, который только что прилетел из-за границы и сразу же переоделся в костюм бомжа и был рад сняться.