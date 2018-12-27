Группа депутатов покинула сессию горсовета Медвежьегорска

В районном центре хотят ликвидировать городскую власть.

Четыре депутата городского совета Медвежьегорска покинули 27 декабря заседание представительного органа местного самоуправления в знак протеста против исключения из повестки дня очередной сессии вопроса о внесении изменений в Устав муниципального образования, которые фактически предусматривают ликвидацию городской исполнительной власти. Формальным поводом для снятия этого вопроса с рассмотрения депутатским корпусом послужила болезнь юриста городской администрации, который должен был выступить на сессии в качестве докладчика. Кроме того, инициатор обсуждения вопроса об изменении Устава депутат Василий Егармин неожиданно оказался к нему "не готов".

Как считает депутат Валентина Евсеева, сторонникам ликвидации городской власти просто не хватало кворума для принятия решения. "Я убеждена, что депутаты обязаны выходить на дебаты по принципиальным вопросам, принимать решения, сообразуясь со здравым смыслом, в интересах всего общества, а не отдельных группы людей, и не просто безмолвно поднимать руку "за" или "против", - написала Валентина Евсеева в паблике "Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка", где она объяснила причины своего ухода с сессии и принесла извинения за этот шаг избирателям.

"К большому сожалению, была вынуждена покинуть сессию, не приняв участия в обсуждении важных для города вопросов, - написала в паблике еще один депутат Медвежьегорского горсовета Ольга Плеханова. - Повестка сессии была объявлена заранее, и 24 декабря 2018 года состоялась рабочая комиссия, где подробно обсуждались все заявленные ранее вопросы, и представлены дополнительные. К сессии 27 декабря 2018 года была готова. Но в очередной раз была предпринята попытка манипулировать интересами жителей, моим мнением и позицией, как избранного депутата. В очередной раз не состоялось диалога. Нет никакой работы над вопросами. Есть диктат решений сверху и лоббирование интересов сильных, и бесконечная "игра" словами. Расцениваю это как неуважение. Поэтому было принято такое решение".