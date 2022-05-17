Группа компаний РКС расширяет свое присутствие на территории Республики Карелия

Всего в России у ООО «РКС-Инжиниринг» восемь филиалов.

ООО «РКС-Инжиниринг» — крупная подрядная организация, входящая в структуру группы компаний РКС. Компания создана в 2012 году и с этого же года начала свою работу на территории Республики Карелия. Спустя десять лет принято решение о создании собственного строительного участка в Петрозаводске для выполнения строительно-монтажных работ на инженерных сетях города.

Для стабильной работы компания планирует к 2023 году приобрести порядка 10 единиц строительной и специальной техники — экскаваторы, манипуляторы, оборудования для санации трубопроводов, а также расширить штат сотрудников до 27 человек. В лице ООО «РКС-Инжиниринг» Республика Карелия и Петрозаводск получат нового и сильного подрядчика, который готов активно участвовать в развитии строительной отрасли Республики, что принесет также дополнительные поступления в бюджеты разных уровней.

Технический директор АО «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук объяснил, почему это событие важно и для АО «ПКС-Водоканал»: «Расширение возможностей ООО „РКС-Инжиниринг“, с которым мы работаем с 2012 года, позволит гарантированно выполнить мероприятия инвестиционной программы в рамках заключенного концессионного соглашения в установленные данным соглашением сроки. Наличие собственной техники и квалифицированного персонала позволит избежать рисков отсутствия ресурсов для проведения работ в летний период, который традиционно является „авральным“ для строительной отрасли».

Всего в России у ООО «РКС-Инжиниринг» восемь филиалов, строительных участков открыто уже три: в Самаре, Перми и Петрозаводске. В Самаре, например, ООО «РКС-Инжиниринг» в этом году реализует проекты на 300 миллионов рублей, в Перми без привлечения сторонних сил одновременно реализуется 10 проектов на сумму 350 миллионов рублей. В Петрозаводске первым объектом, к модернизации которого приступит ООО «РКС-Инжиниринг» силами нового подразделения, станут сети канализации по улице Мурманской.