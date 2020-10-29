Грузовик загорелся на трассе в Карелии

Инспекторы ДПС пришли на помощь водителю грузовика и затушили огонь землей, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Инспекторы ДПС Денис Федоров и Павел Данькин во время патрулирования участка федеральной автодороги "Кола" накануне вечером, в районе 407 км, следуя за грузовым автомобилем, заметили, что у него искрит заднее колесо.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, автоинспекторы включили спецсигналы патрульного автомобиля и по громкоговорящему устройству призвали водителя остановиться. Водитель выполнил остановку. Инспекторы без промедления направились к источнику возникновения искр, где уже образовался открытый огонь и возникла реальная угроза возгорания полуприцепа.

Содержимого имеющихся автомобильных огнетушителей было недостаточно для локализации огня. Инспекторы прибегли к подручным средствам, взяв лопату, они затушили огонь землей с обочины дороги.

Водитель, 54-летний житель Ростова-на-Дону, поблагодарил сотрудников ГИБДД за своевременно оказанную помощь. Ему на некоторое время придется задержаться в Карелии и заняться ремонтом колеса.