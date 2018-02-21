Губернаторы в регионах смогут нанимать бойцов Росгвардии для охраны

Госдума окончательно приняла президентские поправки о расширении полномочий Росгвардии. Губернаторы сами смогут попросить о такой охране или получить ее по решению спецслужб при угрозах.

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении поправки в закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации", которые возлагают на сотрудников Росгвардии задачи по обеспечению "безопасности высших должностных лиц" в регионах, сообщает РБК.

Теперь закон должен получить одобрение Совета Федерации и быть подписан главой государства. В силу он вступит через 180 дней после официального опубликования.

Решение о предоставлении губернатору, а также иным лицам для охраны бойцов Росгвардии будет принимать президент, указано в законе. Платить за охрану региональные руководители должны будут сами за счет региональных бюджетов, средства будут зачисляться в федеральную казну. По словам замдиректора Росгвардии Сергея Лебедева, обратиться к президенту о предоставлении такой охраны главы субъектов смогут самостоятельно. Но также это может быть сделано по инициативе спецслужб в случае наличия у них оперативной информации о возможных угрозах.

Тарифы на охрану губернаторов после вступления закона в силу должно будет утвердить правительство. Охранять иных лиц президент может приказать гвардейцам и бесплатно: в законе говорится, что их безопасность должна обеспечиваться, "как правило, на договорной основе".