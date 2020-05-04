Хирург раскрыл секрет преображения артистки Степаненко

Юмористка похудела и омолодилась, а помогли в этом звезде дорогостоящие пластические операции.

Обновленной Степаненко восхищаются не только простые зрители, но и звездные коллеги. Кажется, так молодо и эффектно артистка не выглядела даже в молодости, передает сайт "Sobesednik.ru".

"Елена Степаненко активно взялась за свое преображение, – рассматривая фотографии юмористки, заявила пластический хирург Мадина Байрамукова. – Началось все с сильного похудения. Была ли это строгая диета или бариатрия, остается только гадать. Но результат, как говорится, очевиден".

После значительного похудения пациенты старшего возраста, к которым можно причислить и Степаненко, сталкиваются с неприятными последствиями – излишками кожи, которые возникают из-за потери эластичности и тонуса, в том числе и на лице.

"Это сразу негативным образом сказывается на внешности: лицо выглядит не просто осунувшимся, скорее, даже обвисшим, – продолжает Мадина. – И это, естественно, добавляет возраст. Но, как мы видим, Елена с этой проблемой справилась на отлично".

Пластический хирург уверяет: Степаненко сделала целый ряд дорогостоящих пластических операций. Одно можно сказать точно: за преображение звезда отдала не меньше миллиона рублей.

"Однозначно можно сказать, что Степаненко сделала блефаропластику: у нее открылся взгляд, ушло нависающее верхнее веко, уменьшилась пастозность и отечность в области нижнего века, – продолжает Мадина. – Скорее всего была проведена липосакция второго подбородка. Возможно, одновременно с радиоволновым лифтингом имела место платизмопластика – подтяжка шеи и нижней трети лица. Возрастные проблемы и наличие переизбытка мягких тканей из-за лишнего веса были решены благодаря подтяжке лица. Это была либо козелковая подтяжка, либо SMAS. Артистка делала все манипуляции с внешностью у хорошего специалиста. Именно поэтому ей сейчас не дашь более пятидесяти лет".

"Поскольку основные задачи по преображению у Степаненко уже решены, пластика Елене Григорьевне больше не нужна, – уверена Мадина. – Сейчас можно посоветовать актрисе не пренебрегать возможностями современной косметологии. Это позволит поддерживать достигнутый при помощи оперативных вмешательств эффект. В первую очередь речь идет об аппаратном SMAS-лифтинге. С его помощью можно уплотнить и подтянуть не только верхние слои кожи – подкожно-жировую клетчатку и эпидермис, но и мышечно-апоневротический слой. Также не стоит забывать о лазерной шлифовке CO2 и фракционном микроигольчатом RF-лифтинге – это поможет улучшить качество кожи. Для насыщения кожи необходимыми питательными веществами и увлажнения можно рекомендовать процедуру биорепарации. Основным действующим веществом является гиалуроновая кислота, а также пептиды и другие важные компоненты, которые призваны стимулировать выработку коллагена и эластина для поддержания красоты и молодости".