890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Адвокат высказался о законности губернаторского указа об ужесточении въезда в Карелию 20
Сегодня 10:49
Власти сообщили, как работают "антивирусные" КПП на дорогах Карелии (ФОТО) 2
Сегодня 09:15
"Пойдем не на жизнь, а на смерть бороться" 12
Сегодня 14:12
Глава Минздрава призвал жителей Карелии "начать жить иначе" в период распространения COVID-19 7
Сегодня 09:34
Роспотребнадзор намерен снять запрет на массовые мероприятия в последнюю очередь 7
Сегодня 15:52
Врачи оценят комфорт станции скорой помощи после ремонта, считает глава Минздрава Карелии (ФОТО) 2
Сегодня 13:56
В России коронавирус выявили у более чем 10,5 тысяч человек за сутки 8
Сегодня 11:59

Хирург раскрыл секрет преображения артистки Степаненко

Новости. Общество
21:20, 04 Мая 2020
фото: © официальный сайт Евгения Петросяна / Кристина Зарубина
Загрузка...

Юмористка похудела и омолодилась, а помогли в этом звезде дорогостоящие пластические операции.

Обновленной Степаненко восхищаются не только простые зрители, но и звездные коллеги. Кажется, так молодо и эффектно артистка не выглядела даже в молодости, передает сайт "Sobesednik.ru".

"Елена Степаненко активно взялась за свое преображение, – рассматривая фотографии юмористки, заявила пластический хирург Мадина Байрамукова. – Началось все с сильного похудения. Была ли это строгая диета или бариатрия, остается только гадать. Но результат, как говорится, очевиден".

После значительного похудения пациенты старшего возраста, к которым можно причислить и Степаненко, сталкиваются с неприятными последствиями – излишками кожи, которые возникают из-за потери эластичности и тонуса, в том числе и на лице.

"Это сразу негативным образом сказывается на внешности: лицо выглядит не просто осунувшимся, скорее, даже обвисшим, – продолжает Мадина. – И это, естественно, добавляет возраст. Но, как мы видим, Елена с этой проблемой справилась на отлично".

Пластический хирург уверяет: Степаненко сделала целый ряд дорогостоящих пластических операций. Одно можно сказать точно: за преображение звезда отдала не меньше миллиона рублей.

"Однозначно можно сказать, что Степаненко сделала блефаропластику: у нее открылся взгляд, ушло нависающее верхнее веко, уменьшилась пастозность и отечность в области нижнего века, – продолжает Мадина. – Скорее всего была проведена липосакция второго подбородка. Возможно, одновременно с радиоволновым лифтингом имела место платизмопластика – подтяжка шеи и нижней трети лица. Возрастные проблемы и наличие переизбытка мягких тканей из-за лишнего веса были решены благодаря подтяжке лица. Это была либо козелковая подтяжка, либо SMAS. Артистка делала все манипуляции с внешностью у хорошего специалиста. Именно поэтому ей сейчас не дашь более пятидесяти лет".

"Поскольку основные задачи по преображению у Степаненко уже решены, пластика Елене Григорьевне больше не нужна, – уверена Мадина. – Сейчас можно посоветовать актрисе не пренебрегать возможностями современной косметологии. Это позволит поддерживать достигнутый при помощи оперативных вмешательств эффект. В первую очередь речь идет об аппаратном SMAS-лифтинге. С его помощью можно уплотнить и подтянуть не только верхние слои кожи – подкожно-жировую клетчатку и эпидермис, но и мышечно-апоневротический слой. Также не стоит забывать о лазерной шлифовке CO2 и фракционном микроигольчатом RF-лифтинге – это поможет улучшить качество кожи. Для насыщения кожи необходимыми питательными веществами и увлажнения можно рекомендовать процедуру биорепарации. Основным действующим веществом является гиалуроновая кислота, а также пептиды и другие важные компоненты, которые призваны стимулировать выработку коллагена и эластина для поддержания красоты и молодости".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
30.04.2020, 09:11
Еще 8 жителей Карелии заразились коронавирусом
29.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил жесткий карантинный режим в республике (СРОЧНО)
28.04.2020, 09:31
Новый случай Covid-19 выявлен в Карелии за минувшие сутки

Аналитика

03.05.2020 14:23
Капитал
Геннадий Боднарчук: "Освобождение от арендных платежей позволит предприятиям Петрозаводска пережить тяжелые времена" 2
Администрация Петрозаводска приняла ряд мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от введения режима строгой самоизоляции.
"Легитимность выборов в горсовет Сортавалы решается в правовом поле" 5
02.05.2020 12:10
"Когда Красная Шапочка выйдет из леса, тогда и расскажет про Волка" 16
01.05.2020 11:54
Кровавая охота браконьеров 2
01.05.2020 11:11
Война и мир Савелия Хенкина 3
30.04.2020 20:38
Вся аналитика

Чтиво

02.05.2020 10:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 4
30.04.2020 13:36
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»