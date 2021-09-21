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Хлореллу бросят на борьбу с протестами населения против форелеводческих хозяйств в Карелии

Новости. Общество
13:43, 27 Сентября 2021
фото: © Минсельхоз Карелии

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Очистку водоемов от продуктов хозяйственной деятельности рыбоводческих хозяйств, которые становятся причиной массовых протестов населения Карелии, будут проводить с помощью водорослей.

Применение этой технологии обсуждалось в Санкт-Петербурге на встрече представителей Научно-исследовательского центра по аквакультуре Института биологии, экологии и агротехнологий, предприятия ПетрГУ «Микробиом» и специалистов компании «Альготек».

Как сообщили в пресс-службе ПетрГУ, на карельских водоемах будет апробирована, разработанная «Альготек» технология биологической очистки акваторий с помощью суспензии запатентованного планктонного штамма Chlorella Vulgaris GKO — одного из видов водорослей.

«Основная цель проекта направлена на решение проблем, связанных с загрязнением водоемов, нарушением естественного биоценоза, снижением уровня растворенного в воде кислорода, эвтрофикацией (насыщение водоёмов биогенными элементами, сопровождающееся ростом биологической продуктивности водных бассейнов). В процессе работы над проектом будет выполнена серия полевых и лабораторных экспериментов», — говорится в сообщении ПетрГУ.

На официальном сайте «Альготек» раскрыты возможности этой технологии.  Планктонный штамм помещают в водоем, после чего там начинается естественный процесс деления клеток водоросли. В результате происходит значительное выделение кислорода при потреблении углекислого газа, азотистых компонентов, фосфатов и прочих минеральных примесей. Подвергается изменению также химический состав воды. Хлорелла активно использует не только азот и фосфорсодержащие компоненты, но и многие химические элементы и соли, в том числе и микроэлементы. При вселении штамма идёт интенсивный процесс восстановления загрязненных вод.

В последние несколько лет Карелия переживает череду конфликтов между форелеводами и населением, обеспокоенным влиянием рыбоводных хозяйств на состояние водоемов рядом с деревнями и поселками. Это побудило Минсельхоз разработать порядок согласования участков для рыбоводства с учетом мнения местных жителей. Кроме того, власти обещают с участием ученых-экологов проводить мониторинг состояния водоемов, где работают форелеводческие хозяйства, чтобы оценить их воздействие на экологию.

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Комментарии

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Vel
2021-09-27 18:08:54
Эти затейники выбрали хлореллу, а есть ещё хламидамонада, тоже водоросль из этой оперы. Но им показалось, что хлорелла благозвучнее.
Off
2021-09-27 17:30:20
Так же облажались с дальневосточным крабом , когда его развели в Баренцевом море.
Изя
2021-09-27 17:09:40
Бредятина )))) :)
Os
2021-09-27 16:16:34
Ключ к ан… авн… автономии — хлорелла!.. Великая Стройка?.. Не смешите меня. Какие, к дьяволу, дирижабли? Хлорелла!
stranger
2021-09-27 15:12:34
"Как и зачем вывели бактерию Синтия? 20 апреля 2010 года на полупогружной нефтяной платформе сверхглубокого бурения южнокорейского производства, принадлежащей компании Бритиш Петролеум, произошел взрыв, приведший к многомесячному выбросу нефти в воды Мексиканского залива.
Двадцать ученых во главе с Нобелевским лауреатом Хемильтоном Смитом сумели, жонглируя хромосомами паразитической бактерии Mycoplasma genitalium, вывести так называемый "минимальный бактериальный геном", получивший название бактерия Синтия — искусственный организм с полностью сконструированным компьютером геномом, который состоит из особых цепочек "водяных знаков" и не содержит, как все остальные живые организмы на Земле, природной ДНК. Среди особенностей Синтии — способность перерабатывать сырую нефть быстро и эффективно, при этом активно размножаясь. Однако уже совсем скоро бактерия отказалась от органики в виде нефти и переключилась на живые организмы. Последовали массовые гибели
птиц в Арканзасе (более 5000),
рыбы у побережья Северной Луизианы (свыше 100 000),
128 работников Би-Пи, занятых на ликвидации катастрофы, заболели. " Продолжить? Или всё понятно.


насмешница
2021-09-27 17:27:38
stranger,
Из заморского из лесу, где и вовсе сущий ад,
Где такие злые бесы — чуть друг друга не едят,
Чтоб творить им совместное зло потом,
Поделиться приехали опытом.
Страшно, аж жуть! :)
David.
2021-09-27 14:42:33
Какая хлурелла, когда в маленьких водоёмах содержатся тонны рыбы в садках и им сбрасывается тонны органического корма. Часть корма оседает на дне и гниёт, плюс рыбье дерьмо, плюс тонны антибиотиков, чтобы эта ваша " форель" не передохла в пресной воде от скученности. Оставьте байки для тупых!
Гриша
2021-09-27 14:37:43
Да тут все ботаники собрались ! Коллеги ! Как же долго я вас искал :) Занозы не хватает для полного комплекта.
Vel
2021-09-27 14:27:27
Ещё от выращивания форели в замкнутом цикле фирмой, которая до этого только булочками торговала, не отошли
Vel
2021-09-27 14:23:18
Сколько можно вестись на выдумки всяких проходимцев? Апрбировать они хотят, опыты свои ставить на населении республики. Еще
ANT
2021-09-27 14:22:54
Борщевик когда-то тоже из благих намерений засеяли. Растение в воде не только растет, но и умирает и гниёт. Клещ прав.
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