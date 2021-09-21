Хлореллу бросят на борьбу с протестами населения против форелеводческих хозяйств в Карелии

Очистку водоемов от продуктов хозяйственной деятельности рыбоводческих хозяйств, которые становятся причиной массовых протестов населения Карелии, будут проводить с помощью водорослей.

Применение этой технологии обсуждалось в Санкт-Петербурге на встрече представителей Научно-исследовательского центра по аквакультуре Института биологии, экологии и агротехнологий, предприятия ПетрГУ «Микробиом» и специалистов компании «Альготек».

Как сообщили в пресс-службе ПетрГУ, на карельских водоемах будет апробирована, разработанная «Альготек» технология биологической очистки акваторий с помощью суспензии запатентованного планктонного штамма Chlorella Vulgaris GKO — одного из видов водорослей.

«Основная цель проекта направлена на решение проблем, связанных с загрязнением водоемов, нарушением естественного биоценоза, снижением уровня растворенного в воде кислорода, эвтрофикацией (насыщение водоёмов биогенными элементами, сопровождающееся ростом биологической продуктивности водных бассейнов). В процессе работы над проектом будет выполнена серия полевых и лабораторных экспериментов», — говорится в сообщении ПетрГУ.

На официальном сайте «Альготек» раскрыты возможности этой технологии. Планктонный штамм помещают в водоем, после чего там начинается естественный процесс деления клеток водоросли. В результате происходит значительное выделение кислорода при потреблении углекислого газа, азотистых компонентов, фосфатов и прочих минеральных примесей. Подвергается изменению также химический состав воды. Хлорелла активно использует не только азот и фосфорсодержащие компоненты, но и многие химические элементы и соли, в том числе и микроэлементы. При вселении штамма идёт интенсивный процесс восстановления загрязненных вод.

В последние несколько лет Карелия переживает череду конфликтов между форелеводами и населением, обеспокоенным влиянием рыбоводных хозяйств на состояние водоемов рядом с деревнями и поселками. Это побудило Минсельхоз разработать порядок согласования участков для рыбоводства с учетом мнения местных жителей. Кроме того, власти обещают с участием ученых-экологов проводить мониторинг состояния водоемов, где работают форелеводческие хозяйства, чтобы оценить их воздействие на экологию.