Хоккейную площадку открыли в Сегеже

Ледовый корт построен по поручению государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии, возглавляемой секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

На церемонию открытия собрались воспитанники детско-юношеской спортивной школы Сегежи, ветераны спорта, представители общественности, руководство района. Приветствовал собравшихся заместитель секретаря Совета безопасности, руководитель рабочей группы №5 Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии Рашид Нургалиев.

Заместитель секретаря Совбеза подчеркнул необходимость нового спортивного объекта для детей, молодежи и всех жителей Сегежи.

"Сегодняшний день – знаменательное событие как для жителей Сегежи, так и для всей республики. В Карелии с каждым годом растет число приверженцев здорового образа. Для того, чтобы каждый житель имел возможность заниматься физкультурой и спортом, требуется создание спортивной инфраструктуры. Отрадно, что в республике это становится возможным и благодаря поддержке частных инвесторов. От Совета Безопасности России хочу пожелать жителям всего района отличного настроения и незабываемых впечатлений от общения с великим спортом – хоккеем", – отметил Нургалиев.

Рашид Нургалиев выразил благодарность всем, кто участвовал в строительстве хоккейного корта. Затем был зачитан приветственный адрес от Александра Якушева, двукратного Олимпийского чемпиона, президента клуба "Легенды хоккея".

Приветствие от Вячеслава Фетисова, первого заместителя председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ передала депутат Валентина Пивненко, пожелавшая сегежанам максимально использовать новый современный объект.

Напомним, площадка представляет из себя крытый хоккейный корт, а также здание административно – бытового комплекса, где посетители объекта смогут готовиться к занятиям спортом в комфортных условиях.

Крытая хоккейная площадка на улице Солунина в Сегеже построена рядом со стадионом за счет внебюджетных источников. Площадка похожа на ту, которая успешно работает в Кеми: крытая, с раздевалками и душевыми.

Рашид Нургалиев отметил большую значимость площадки для развития спорта в Сегежском районе, который имеет многолетние спортивные традиции. Сейчас в районе проживают более 6 тысяч детей и подростков до 18 лет.