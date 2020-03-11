890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пропавшую петрозаводчанку нашли на другом континенте 1
Сегодня 10:13
Подсчитан разрыв в зарплатах педагогов и директоров образовательных учреждений Карелии 6
11.03.2020 15:49
Началась подготовка к сносу скандальной пристройки "Невский пассаж" в Петрозаводске 2
Сегодня 09:48
Следком проверит обстоятельства страшного ДТП в центре Петрозаводска, где пострадал ребенок и женщина 1
11.03.2020 21:12
Глава Минздрава Карелии: При прогрессирующем развитии пандемии коронавируса в Карелии понадобится более 3 млрд рублей 4
Сегодня 10:29

Хоккейную площадку открыли в Сегеже

Новости. Спорт
12:11, 12 Марта 2020
фото: © Управление пресс-службы главы Карелии
Загрузка...

Ледовый корт построен по поручению государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии, возглавляемой секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

На церемонию открытия собрались воспитанники детско-юношеской спортивной школы Сегежи, ветераны спорта, представители общественности, руководство района. Приветствовал собравшихся заместитель секретаря Совета безопасности, руководитель рабочей группы №5 Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии Рашид Нургалиев.

Заместитель секретаря Совбеза подчеркнул необходимость нового спортивного объекта для детей, молодежи и всех жителей Сегежи.

"Сегодняшний день – знаменательное событие как для жителей Сегежи, так и для всей республики. В Карелии с каждым годом растет число приверженцев здорового образа. Для того, чтобы каждый житель имел возможность заниматься физкультурой и спортом, требуется создание спортивной инфраструктуры. Отрадно, что в республике это становится возможным и благодаря поддержке частных инвесторов. От Совета Безопасности России хочу пожелать жителям всего района отличного настроения и незабываемых впечатлений от общения с великим спортом – хоккеем", – отметил Нургалиев.

Рашид Нургалиев выразил благодарность всем, кто участвовал в строительстве хоккейного корта. Затем был зачитан приветственный адрес от Александра Якушева, двукратного Олимпийского чемпиона, президента клуба "Легенды хоккея".

Приветствие от Вячеслава Фетисова, первого заместителя председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ передала депутат Валентина Пивненко, пожелавшая сегежанам максимально использовать новый современный объект.

Напомним, площадка представляет из себя крытый хоккейный корт, а также здание административно – бытового комплекса, где посетители объекта смогут готовиться к занятиям спортом в комфортных условиях.

Крытая хоккейная площадка на улице Солунина в Сегеже построена рядом со стадионом за счет внебюджетных источников. Площадка похожа на ту, которая успешно работает в Кеми: крытая, с раздевалками и душевыми.

Рашид Нургалиев отметил большую значимость площадки для развития спорта в Сегежском районе, который имеет многолетние спортивные традиции. Сейчас в районе проживают более 6 тысяч детей и подростков до 18 лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.03.2020, 08:46
Долги по банковским кредитам переходят к коллекторам в массовом порядке
05.03.2020, 13:09
Остановка на ж/д вокзале в Петрозаводске "превратилась в ад" (ФОТО)
05.03.2020, 16:31
"Здоровое питание" в школе: чай и булочка
11.03.2020, 10:11
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
05.03.2020, 12:40
Современное цифровое оборудование для диагностики новообразований кожи появилось в Петрозаводске
11.03.2020, 11:37
Стало известно состояние пострадавших в страшном ДТП в Петрозаводске

Аналитика

11.03.2020 17:11
Обществоведение
Евгений Перов: "Без учета мнения граждан мы бы не смогли отдать землю под детский сад" 4
Заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов рассказал о том, почему в парке "Каменный бор" стали строить детский сад.
Выбираем квартиру с отделкой "под ключ"
11.03.2020 14:10
"Местный всегда ближе к земле"
11.03.2020 11:32
Как туалетная бумага напугала карельских депутатов 11
10.03.2020 12:37
Садик в "Каменном бору": в поисках компромисса 5
10.03.2020 10:58
Вся аналитика

Чтиво

11.03.2020 12:20
Без политики
Пять причин: Почему нельзя повторять за конкурентами
Расскажем, почему нельзя копировать сайт, контент и фирменный стиль у конкурентов.
"Главное – не обижаться и не грустить" 4
05.03.2020 10:53
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Телеграм-каналы в политическом поле Карелии
11.03.2020 15:12
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»