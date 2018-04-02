Холдинг "Евроцемент групп" будет использовать упаковку, произведенную в Карелии

Заключено соглашение о трехлетнем стратегическом партнерстве, согласно которому холдинг с апреля года полностью переходит на упаковку, произведенную в Сегеже.

Как сообщили в пресс-службе Segezha Group, объемы поставок мешков различного типоразмера позволят полностью обеспечить потребности предприятий "Евроцемент груп" в бумажной упаковке.

Упаковка обладает улучшенными потребительскими свойствами благодаря новым сортам небеленой мешочной бумаги, выпуск которой стал возможен после ввода в строй на Сегежском ЦБК уникальной бумагоделательной машины немецкого концерна Voith.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".