15:08, 02 Апреля 2018
Холдинг "Евроцемент групп" будет использовать упаковку, произведенную в Карелии
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Заключено соглашение о трехлетнем стратегическом партнерстве, согласно которому холдинг с апреля года полностью переходит на упаковку, произведенную в Сегеже.
Как сообщили в пресс-службе Segezha Group, объемы поставок мешков различного типоразмера позволят полностью обеспечить потребности предприятий "Евроцемент груп" в бумажной упаковке.
Упаковка обладает улучшенными потребительскими свойствами благодаря новым сортам небеленой мешочной бумаги, выпуск которой стал возможен после ввода в строй на Сегежском ЦБК уникальной бумагоделательной машины немецкого концерна Voith.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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