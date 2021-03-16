Хорошо ли родителей детей-инвалидов в Карелии информируют о получении технических средств реабилитации?

Родители тяжелобольных детей пожаловались в региональные отделения ОНФ на отсутствие какой-либо информации об изменениях в законодательстве, увеличивающих меры поддержки от государства.

Как сообщается в паблике "ОНФ Карелии", в 2020 году Минтруд России сократил сроки пользования пеленками и подгузниками, которые бесплатно выдают детям с инвалидностью.

Если раньше ребенку выдавали три памперса сутки, то теперь полагается - пять. Но, по сообщениям активистов Народного фронта в регионах, семьи с детьми-инвалидами не знают об актуальных изменениях в законодательстве и недополучают абсорбирующее белье.

ОНФ проводит опрос граждан, чтобы оценить эффективность мер по информированию родителей детей-инвалидов о возможности и порядке получения технических средств реабилитации.

Опрос можно пройти по ссылке https://nk.onf.ru/surveys