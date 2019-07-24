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Новости. Происшествия
13:58, 24 Июля 2019
фото: Евгения Талыпова / АиФ

Хозяева маршруток в Петрозаводске получили штрафов на полмиллиона рублей за нарушение правил безопасности

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Управление государственного автодорожного надзора привлекает к ответственности владельцев маршрутов за нарушение требований безопасности перевозок пассажиров и багажа.

По информации УГАДН республики, на сегодняшний день управление назначило автотранспортным компаниям Петрозаводска 21 административный штраф за нарушение требований безопасности перевозок пассажиров и багажа на общую сумму 525 тыс. рублей. Эта информация содержится на сайте мэрии Петрозаводска.

Администрация города продолжает еженедельные рейды. Специалисты контролируют соблюдение расписания и интервалов движения общественного транспорта. За этот год проведено 36 проверок, по которым составлено 54 акта с выявленными нарушениями. Все они направлены в территориальное управление Ространснадзора.

"В связи с возросшим количеством обращений граждан о нарушениях со стороны водителей автобусов, Администрация города усилила меры по контролю за соблюдением расписания движения общественного транспорта и увеличила количество проверок", - сообщается на сайте мэрии карельской столицы.

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Комментарии

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кир
2019-07-24 15:18:16
Может вы хотите, чтобы ещё и вся незаконная уличная торговля по картам была? Мечтать не вредно. Работать вредно.((
тетка
2019-07-24 15:02:04
Ау, Петросовет! Когда будет оплата картами в маршрутках?
goo
2019-07-24 14:50:52
Удивительная ситуация. Гатчинского назначенца в Карелии давно нет, а его наследие в виде гатчинских же перевозчиков продолжает держать весь рынок и диктовать запредельные цены. Жалоба в УФАС потерялась в недрах карельского чиновничества, о котором ходят легенды по всей России. Где кассы, которые они обязаны поставить еще 1 июля? Где оплата картами?
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