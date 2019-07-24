Хозяева маршруток в Петрозаводске получили штрафов на полмиллиона рублей за нарушение правил безопасности

Управление государственного автодорожного надзора привлекает к ответственности владельцев маршрутов за нарушение требований безопасности перевозок пассажиров и багажа.

По информации УГАДН республики, на сегодняшний день управление назначило автотранспортным компаниям Петрозаводска 21 административный штраф за нарушение требований безопасности перевозок пассажиров и багажа на общую сумму 525 тыс. рублей. Эта информация содержится на сайте мэрии Петрозаводска.

Администрация города продолжает еженедельные рейды. Специалисты контролируют соблюдение расписания и интервалов движения общественного транспорта. За этот год проведено 36 проверок, по которым составлено 54 акта с выявленными нарушениями. Все они направлены в территориальное управление Ространснадзора.

"В связи с возросшим количеством обращений граждан о нарушениях со стороны водителей автобусов, Администрация города усилила меры по контролю за соблюдением расписания движения общественного транспорта и увеличила количество проверок", - сообщается на сайте мэрии карельской столицы.