Хроника уходящего времени: главные события 2018 года по версии "Столицы на Онего"

Предлагаем обзор главных событий уходящего 2018 года по версии нашей редакции.

Уходящий 2018 год был богат на события в общественно-политической, экономической и культурной жизни нашей республики. Мы собрали все самое важное воедино в хронологическом порядке и предлагаем вместе вспомнить, каким он был, 2018 год.

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