Художники, музыканты и фотографы со всей России будут рефлексировать в глубинке Карелии

В Карелии пройдет арт-резиденция для художников со всей России.

С 12 по 14 февраля поселок Куркиёки примет у себя художников, саунд-дизайнеров, музыкантов, фотографов и видеографов из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и других городов России. Там пройдет творческая резиденция "Kunne kurret lennetäh" ("Куда улетают журавли"), сообщает проектное бюро "Art Norden".

О крупном городе можно говорить, как об одном из мест, где происходит движение, постоянное и непрерывное. Нельзя утверждать, что этот темп и ритм всегда приносит лишь положительное ощущение. Зачастую эта беспрерывность, "круглосуточность", социальность и технологичность вводит в экзистенциальные размышления о том, кто Я есть такой, что это за город, в котором я живу, какое это значение может играть в более глобальных процессах. Наряду с рассуждениями о городе вспоминаются и небольшие деревеньки, в которых также кипит жизнь, которые существуют, несмотря на глобализационные тренды к урбанизации и технологизации.

Резиденция "Kunne kurret lennetäh" ("Куда улетают журавли") - это способ расширить границы восприятия образа жизни современного человека в глазах как самих художников, так и зрителей. Также это попытка выбраться из оков традиционного понимания жизненных трудностей, заключающихся во внутренней несвободе и вечном поиске в пространстве крупного города.

Для этого 10 художников, саунд-дизайнеров, музыкантов, фотографов и видеографов будут погружены в эпицентр карельского отчуждения - историческое поселение Куркиёки. Здесь они проведут 3 дня, исследуя жизнь обитателей этого поселения и представляя собственную рефлексию на осознанное отчуждение от городского ритма.

Результатом станут персональные и групповые видео-арт работы и коллективный интерактивный перформанс, которые будут представлены городской аудитории в ремесленно-медийном лофте "Синий кориdoor" на Литейной площади, 3-а.