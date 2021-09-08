Хватит кормить Москву! Наши деньги должны работать на нас! (ВИДЕО)

Создание условий для роста доходов и благосостояния людей на своей земле, в своих регионах, а не только в столице - такова главная задача программы партии НОВЫЕ ЛЮДИ.

Основные тезисы программы представляет кандидат в депутаты ГосДумы РФ от партии НОВЫЕ ЛЮДИ Владимир Кванин (видео).

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Республика Карелия – Карельскому одномандатному избирательному округу № 17 Кванина Владимира Владимировича.