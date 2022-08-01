И смех, и продвижение

Известно, что смех способствует улучшению здоровья, а интернет-агентство OPTIMIZER с уверенностью заявляет, что юмор так же является отличным помощником в продвижении в интернете.

Мемы уже давно заняли свою нишу в социальных сетях, и это не только котики.

Откуда появились мемы? Мемы берут свое историческое начало аж с 1970-х годов. Вы будете удивлены, но есть целая наука о мемах и называется она меметика.

Мем — это некая единица информации, которая подходит для разных ситуаций и распространяется как вирус, влияет на общество. Какими бывают мемы и как они помогают продвигать бизнес можно узнать здесь.