Идею ЗС Карелии давать льготы по ипотеке на вторичное жилье в Минфине РФ считают бесполезной

Департамент финансовой политики Минфина РФ дал отрицательное заключение на предложение парламента Карелии распространить льготную ипотеку на вторичное жилье.

Об этом говорится в ответе Департамента на обращение Законодательного собрания Карелии заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой.

По мнению карельских депутатов, программа льготной ипотеки под 6% годовых должна распространятся не только на новые квартиры, но и на жилье на вторичном рынке.

Действующая программа льготной ипотека предусматривает, что банки получают из федерального бюджета компенсации своих убытков, возникающих из-за применения пониженной ставки. Кроме того, в программе участвует государственная компания «ДОМ.РФ», которая также финансируется из бюджета. Чтобы распространить программу на жилье на вторичном рынке, требуется увеличить это финансирование.

@На сегодняшний день в малых городах, сельской местности новое жилье нередко не строится, что фактически исключает возможность для молодых семей решить свои жилищные проблемы, воспользовавшись правом на получение кредита (займа) или подписание дополнительного соглашения о рефинансировании по сниженной ставке", - говорится в обращении парламента Карелии.

Почему в Минфине РФ против такой идеи, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".