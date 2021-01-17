Близится к завершению переход на новую систему налогообложения: разъяснения ИФНС Петрозаводска

Организации и индивидуальные предприниматели, которые перестали быть налогоплательщиками единого налога на вмененный доход (ЕНВД) должны уведомить об этом до 1 февраля.
Разъяснения опубликованы ИФНС России по г.Петрозаводску.
ЕНВД перестал применяться в России с 1 января.
Согласно рзъяснениям налоговой службы, предпрниматели должны уведомить о переходе на другой налоговый режим не позднее 30 календарных дней со дня прекращения обязанности по уплате ЕНВД, то есть не позднее 1 февраля.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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