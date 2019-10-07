Подписаться
Новости. Общество
15:23, 07 Октября 2019

Игорь Корсаков: "Сокращение персонала гинекологического стационара не планируется"

Загрузка...

Об этом вице-премьер по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков рассказал на встрече с трудовым коллективом медицинского учреждения, сообщили в Минздраве Карелии.

На встрече речь шла о дальнейшей работе учреждения, которое планируется перевести в другие здания. Сейчас стационар находится на улице Луначарского в доме 1864 года постройки. Здание обветшало и не соответствует требованиям, предъявляемым к медицинским учреждениям.

Как пояснил Игорь Корсаков, в течение ближайших 5-6 месяцев стационар еще продолжит работу в прежнем режиме, затем запланирован переезд. Тридцать коек гинекологического стационара будут переведены в БСМП, десять – в республиканский перинатальный центр, куда ранее уже были переведены 20 коек. К этому времени в здании БСМП будут проведены ремонтные работы и создано гинекологическое отделение, которое будет расширяться с введением в эксплуатацию зданий нового приемного отделения и хирургического корпуса.

"Спектр диагностики, безусловно, будет выше, – рассказал на встрече Игорь Корсаков. – Мы понимаем, что раньше вы все вместе работали, а сегодня придется разделиться. Но мы не можем никого потерять. По каждому сотруднику, который сегодня работает, будет приниматься отдельное решение: кто-то пойдет в перинатальный центр, кто-то – в БСМП".

Также вице-премьер сообщил, что в ближайшее время будет подписан приказ о создании рабочей группы с представителями коллектива гинекологического отделения с тем, чтобы совместно решать все возникающие вопросы. Возглавит группу министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, который ранее уже встречался с коллективом и детально разъяснил все планы по изменению структуры учреждения в связи с необходимостью нахождения отделения гинекологии в многопрофильной больнице.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.10.2019, 07:15
На Карелию надвигается снегопад
06.10.2019, 09:37
Появились подробности аварии на мосту в Петрозаводске
01.10.2019, 13:33
Снег и сильный ветер обрушатся на Карелию
06.10.2019, 11:16
Появилось видео массового ДТП на мосту в Петрозаводске
30.09.2019, 09:17
Пропавшего в Карелии мужчину нашли мертвым
04.10.2019, 08:30
Стало известно о состоянии женщины, которую в Петрозаводске переехал грузовик

Аналитика

Сегодня 15:41
Политкухня
Телеграм: свободный и неуправляемый
Запрет популярного мессенджера оказался важным рубежом в отношениях не только власти и граждан, но и внутри самой вертикали.
Павел Титов: "Благоприятный инвестиционный климат – это условие развития региона" 2
04.10.2019 09:33
"В Интернете смотрела, как убить человека" 2
03.10.2019 09:49
Археолог Александр Жульников: "Там все разворочено" 4
02.10.2019 11:21
"Крик, больше похожий на визг"
02.10.2019 09:07
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:23
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
"В ответ на нашу борьбу развернуты репрессии" 4
Сегодня 13:18
Изображая жертву 4
03.10.2019 09:13
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

Учения на территории Петрозаводской ТЭЦ
Сегодня 10:28
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»