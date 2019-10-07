Игорь Корсаков: "Сокращение персонала гинекологического стационара не планируется"

Об этом вице-премьер по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков рассказал на встрече с трудовым коллективом медицинского учреждения, сообщили в Минздраве Карелии.

На встрече речь шла о дальнейшей работе учреждения, которое планируется перевести в другие здания. Сейчас стационар находится на улице Луначарского в доме 1864 года постройки. Здание обветшало и не соответствует требованиям, предъявляемым к медицинским учреждениям.

Как пояснил Игорь Корсаков, в течение ближайших 5-6 месяцев стационар еще продолжит работу в прежнем режиме, затем запланирован переезд. Тридцать коек гинекологического стационара будут переведены в БСМП, десять – в республиканский перинатальный центр, куда ранее уже были переведены 20 коек. К этому времени в здании БСМП будут проведены ремонтные работы и создано гинекологическое отделение, которое будет расширяться с введением в эксплуатацию зданий нового приемного отделения и хирургического корпуса.

"Спектр диагностики, безусловно, будет выше, – рассказал на встрече Игорь Корсаков. – Мы понимаем, что раньше вы все вместе работали, а сегодня придется разделиться. Но мы не можем никого потерять. По каждому сотруднику, который сегодня работает, будет приниматься отдельное решение: кто-то пойдет в перинатальный центр, кто-то – в БСМП".



Также вице-премьер сообщил, что в ближайшее время будет подписан приказ о создании рабочей группы с представителями коллектива гинекологического отделения с тем, чтобы совместно решать все возникающие вопросы. Возглавит группу министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, который ранее уже встречался с коллективом и детально разъяснил все планы по изменению структуры учреждения в связи с необходимостью нахождения отделения гинекологии в многопрофильной больнице.