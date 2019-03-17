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Новости. Общество
21:40, 17 Марта 2019
фото: Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Любимов

Игорь Верник рассказал, как просил жену делать аборты

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Актёр, продюсер и ведущий Игорь Верник просил свою первую жену делать аборты, о чём он до сих пор сильно жалеет, пишет "Llife.ru".

О своих переживаниях актёр рассказал в эфире передачи "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Впервые Верник женился, когда ему было 22 года, однако у его супруги Маргариты уже был сын от предыдущих отношений. Этот факт его не смущал, а расставание прошло по его вине. В течение шести лет брака Верник во многом ограничивал жену и настаивал на абортах.

"Так вышло, что Рита сделала несколько абортов. Я её просил. Сейчас очень жалею, что у нас не родился ребёнок", — заявил артист.

Со второй женой Марией Игорь Верник познакомился в магазине, пригласил в кафе, после череды встреч они начали жить вместе. Когда женщина сообщила ему о беременности, Верник понял, что счастлив. Однако в брак они вступили через год после рождения сына. Из-за популярности и работы и со второй женой в итоге Верник разошёлся, пишет "Llife.ru".

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