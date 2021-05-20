Игорь Зубарев от имени жителей Карелии поблагодарил Рашида Нургалиева за новый павильон «Бесовы следки»

Сенатор Игорь Зубарев принял участие в открытии защитного павильона над группой петроглифов «Бесовы следки».

В Беломорске сегодня, 21 мая, торжественно открыли павильон «Бесовы следки», который был недоступен для посетителей с 1999 года. На первой экскурсии по уникальному объекту, реконструированному в рамках работы Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики, побывали заместитель председателя Совета безопасности Рашид Нургалиев, сенатор Игорь Зубарев, представители правительства и парламента республики, муниципалитета и жители Беломорска.

Группа петроглифов «Бесовы следки» — первая из 12 известных на настоящий момент групп Беломорских петроглифов, которая была открыта летом 1926 года историком, этнографом, писателем, автором известной книги «Листы каменной книги» Александром Линевским. Как отметили участники церемонии, знаменательно, что завершение работ по реконструкции защитного павильона «Бесовы следки» совпало с 95-летием открытия памятника.

«От имени жителей Карелии мне хотелось бы поблагодарить заместителя секретаря Совета Безопасности Рашида Гумаровича Нургалиева за реализацию этого проекта. Защитный павильон над наскальными изображениями „Бесовы следки“ имеет ключевое значение для развития туризма на Севере Карелии, так как позволяет круглогодично использовать уникальный объект для организации экскурсий.

Завершение работ по реконструкции и созданию музейной экспозиции в павильоне будет способствовать продвижению российского объекта в Список ЮНЕСКО, сохранению и популяризации уникального объекта, развитию внутреннего и международного туризма», — считает Игорь Зубарев.

Рашид Нургалиев напомнил, что впервые вопрос о подготовке документов на Беломорские петроглифы для представления в перечень объектов ЮНЕСКО был поднят на заседании Госсовета при президенте по культуре ещё в 2014 году.

«Это очень важный объект. И было очень много сложностей при реализации проекта, над которым трудилась большая команда. Правительство Карелии, администрация Беломорского района, Законодательное собрание республики, Совет Федерации, Госдума работали вместе. Валентина Николаевна Пивненко душой болела за этот проект. И только всем вместе можно было добиться такого результата. Уже в июле в Париже будут представлены документы на Беломорские петроглифы для включения в список объектов ЮНЕСКО. Это мировое наследие. Это не только туристической объект, но научный и культурный центр», — отметил заместитель председателя Совета безопасности.





Рашид Нургалиев вручил представителям Беломорского краеведческого музея « Беломорские петроглифы» документы на право собственности здания. Теперь учреждению предстоит продолжить работу по развитию павильона.

По заказу Минкультуры республики подготовлена концепция внутреннего экспозиционного пространства павильона «Бесовы следки», разработан тематико-экспозиционный план и дизайн-проект музейной экспозиции. На создание экспозиции, рассказывающей об истории петроглифов, потребуется около 4 млн рублей.

В настоящее время в Беломорском районе идут работы по созданию единого туристско-рекреационного комплекса. Он будет включать в себя защитный павильон «Бесовы следки» и наскальные изображения «Петроглифы Залавруга». Чтобы обеспечить доступ к «Петроглифам Залавруга», необходимо построить мост через протоку Кислый Пудас, возвести около него туристический визит-центр «Беломорских петроглифов» с конференц-залом, гостиницей и рестораном, а также провести к нему линии электропередачи, отремонтировать подъезд со стороны автомобильной дороги общего пользования Пушное-Беломорск и сделать автостоянку.

По мнению Рашида Нургалиева, реализация этих проектов, открытие музея Карельского фронта, с предложением о создании которого выступил на заседании Госкомиссии Игорь Зубарев, даст новый импульс развития Беломорского района и Карелии в целом.