IKEA приостанавливает деятельность в России и Белоруссии

Крупнейшая компания, производящая мебель и домашние товары, решила приостановить деятельность в России и Белоруссии.

Компания «Икеа» приостанавливает деятельность в России и Белоруссии. Об этом информирует ТАСС.

IKEA — основанная в Швеции нидерландская производственно-рознично торговая группа, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.