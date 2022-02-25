IKEA приостанавливает деятельность в России и Белоруссии

Крупнейшая компания, производящая мебель и домашние товары, решила приостановить деятельность в России и Белоруссии.
Компания «Икеа» приостанавливает деятельность в России и Белоруссии. Об этом информирует ТАСС.
IKEA — основанная в Швеции нидерландская производственно-рознично торговая группа, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание