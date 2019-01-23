Именем известного русского художника названа улица в Петрозаводске

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник подписала постановление о присвоении наименования одной из новых улиц карельской столицы, сообщили в администрации города.

Улица Поленова - так будет называться новый адресный объект - расположится в одном из перспективных кварталов Древлянки.

Название новой улице дано в честь русского художника, мастера исторической, пейзажной и жанровой живописи Василия Дмитриевича Поленова.

В 1861 - 1863 годах В.Д. Поленов учился в Олонецкой губернской мужской гимназии, которая располагалась на Соборной площади Петрозаводска (ныне - площадь Кирова). После окончания петрозаводской гимназии Поленов стал учеником Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге.

В 2019 году исполняется 175 лет со дня рождения художника.