Именем известного русского художника названа улица в Петрозаводске

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник подписала постановление о присвоении наименования одной из новых улиц карельской столицы, сообщили в администрации города.
Улица Поленова - так будет называться новый адресный объект - расположится в одном из перспективных кварталов Древлянки.
Название новой улице дано в честь русского художника, мастера исторической, пейзажной и жанровой живописи Василия Дмитриевича Поленова.
В 1861 - 1863 годах В.Д. Поленов учился в Олонецкой губернской мужской гимназии, которая располагалась на Соборной площади Петрозаводска (ныне - площадь Кирова). После окончания петрозаводской гимназии Поленов стал учеником Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге.
В 2019 году исполняется 175 лет со дня рождения художника.
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