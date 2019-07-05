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Новости. Экономика
11:13, 05 Июля 2019
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС

Имущество обанкротившейся "импортозамещающей" сыроварни в Карелии распродадут

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Арбитражный суд Карелии принял решение о признании банкротом ООО "Ладвинская сыроварня", которая несколько лет назад получила известность своими "импортозамещающими" сырами.

Согласно сведениям, содержащимся на официальном сайте Управления ФССП по Республике Карелия, на дату обращения в суд кредиторская задолженность фирмы составляла 16,8 млн рублей. Из этой суммы 15,6 млн – задолженность перед одним из учредителей компании.

Кроме того, сыроварня задолжала администрации Ладвинского сельского поселения, Фонду социального страхования, энергетикам и коммунальщикам, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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User
2019-07-05 12:20:35
Обещанные прорывы. Прошу отнестись к этому с пониманием.
Мизантроп
2019-07-05 12:32:18
User, Так это на днях уже, времени на раскачку больше нет, вот только водопровод подтянут к какой то там деревни, и сразу рывок с прорывом в скачок, и заживем.
кир
2019-07-05 11:30:38
Вот так работают в Карелии. Просто уезжайте все туда, где работа есть. Не будет никакой Кинермы и носители диалектов исчезнут. А власть сдуру позволила втыкать новые многоэтажки в городе. Поэт сказал на заре советской власти : "где работать мне тогда, чем
заниматься?" Тогда знали, чем заниматься, а сейчас - нет.
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