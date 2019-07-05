Имущество обанкротившейся "импортозамещающей" сыроварни в Карелии распродадут

Арбитражный суд Карелии принял решение о признании банкротом ООО "Ладвинская сыроварня", которая несколько лет назад получила известность своими "импортозамещающими" сырами.

Согласно сведениям, содержащимся на официальном сайте Управления ФССП по Республике Карелия, на дату обращения в суд кредиторская задолженность фирмы составляла 16,8 млн рублей. Из этой суммы 15,6 млн – задолженность перед одним из учредителей компании.

Кроме того, сыроварня задолжала администрации Ладвинского сельского поселения, Фонду социального страхования, энергетикам и коммунальщикам, сообщают "Вести Карелии".

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