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Инфекционист предположил, что пандемия COVID-19 завершится на «омикроне»

Новости. Общество
22:00, 21 Января 2022
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

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Инфекционист Владимир Никифоров предположил, что, скорее всего, после «омикрона» коронавирус станет сезонным ОРВИ.

Коронавирус будет продолжать мутировать и после «омикрона», он останется в популяции, но, скорее всего, станет сезонным ОРВИ, а пандемия завершится, заявил РИА Новости главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.

Ранее в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что в структуре новых случаев COVID-19 «дельта» составляет 52,3%, «омикрон» и другие штаммы — 47,7%.

«Конечно, вирус будет продолжать мутировать, он никуда не денется, но другое дело, что пандемия, по идее, должна закончиться, а вирус останется в популяции, как и все остальные вирусы, как вирус гриппа, аденовирус, риновирус», — сказал Никифоров, отвечая на вопрос, может ли «омикрон» стать завершающим пандемию штаммом. Он отметил, что сам коронавирус никуда не уйдет, но «сдеградирует» до сезонного ОРВИ.

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Комментарии

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Leopol'd
2022-01-21 22:24:05
Но это не помешает властям прибегать к ограничениям и настаивать на вакцинации. К халяве они уже привыкли.
Гость
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