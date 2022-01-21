Инфекционист предположил, что пандемия COVID-19 завершится на «омикроне»

Инфекционист Владимир Никифоров предположил, что, скорее всего, после «омикрона» коронавирус станет сезонным ОРВИ.

Коронавирус будет продолжать мутировать и после «омикрона», он останется в популяции, но, скорее всего, станет сезонным ОРВИ, а пандемия завершится, заявил РИА Новости главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.

Ранее в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что в структуре новых случаев COVID-19 «дельта» составляет 52,3%, «омикрон» и другие штаммы — 47,7%.

«Конечно, вирус будет продолжать мутировать, он никуда не денется, но другое дело, что пандемия, по идее, должна закончиться, а вирус останется в популяции, как и все остальные вирусы, как вирус гриппа, аденовирус, риновирус», — сказал Никифоров, отвечая на вопрос, может ли «омикрон» стать завершающим пандемию штаммом. Он отметил, что сам коронавирус никуда не уйдет, но «сдеградирует» до сезонного ОРВИ.