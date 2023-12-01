Инна Колыхматова: «Нью-Васюков» никому не обещаю

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В большом интервью телеканалу «Карелия Online» новый мэр рассказала о дальнейшей реализации стратегии развития Петрозаводска, продолжении городских реформ, командной работе и об универсальности мышления, которым должен обладать профессиональный управленец.

В интервью шел разговор о повседневных проблемах и работе над ними городской администрации. Это и уборка города и площадок для мусора, и тема пассажирского транспорта, и ряд других актуальных городских вопросов.

А еще градоначальница поведала о креативных профессиональных решениях, общении с жителями Петрозаводска в социальных сетях, о том, что пишут горожане в личных сообщениях. Ответила Инна Колыхматова и на частные вопросы о своей семье, женском счастье и своей любви к боксу.

«Мы понимаем, что в городе есть проблемы, которые остро волнуют горожан. Есть план работы по их решению. Только после этого можно приступать к каким-либо мега-проектам. Нью-Васюков я никому не обещаю», - подчеркнула в конце интервью Инна Колыхматова.