Иностранная валюта теряет популярность в Карелии - среди мошенников

Мошенники в Карелии стали реже подделывать купюры иностранных государств.

Об этом сообщила пресс-служба Отделения Северо-Западного ГУ Банка России - Национального банка по Республике Карелия.

По данным Нацбанка, в 2020 году в банковской системе республики было выявлено всего по одной поддельной банкноте номиналом 100 долларов США и 100 евро.

За тот же период обнаружено 99 фальшивых денежных купюр Банка России. Среди них 88 банкнот номиналом 5 тыс. рублей, 8 купюр по 1 тыс. рублей и 2 поддельные двухтысячные купюры. Кроме того, была обнаружена одна поддельная пятирублевая монета.

"Существенная часть подделок выявляется в сфере торговли и услуг... Для повышения профессиональных компетенций кассовых работников розничных сетей Банк России разработал дистанционный учебный курс по вопросам определения подлинности и платежеспособности денежных знаков...Кассовые работники, успешно прошедшие итоговое тестирование, получают именной сертификат", - рассказал начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Нацбанка Карелии Алексей Андреев.

Жители республики могут самостоятельно определить подлинность банкнот по нескольким защитным признакам – на просвет, на ощупь и изменяя угол наблюдения. Научиться отличать подделку без специальных приборов поможет мобильное приложение "Банкноты Банка России". Полный список признаков подлинности также можно найти на сайте Банка России.