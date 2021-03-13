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Инспекторы ДПС в поселке Карелии поймали подростка без прав за рулем "четверки"

Новости. Происшествия
14:09, 14 Марта 2021
фото: ГИБДД Карелии
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Юноше грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, сообщили в ГИБДД Карелии.

По данным ГИБДД Карелии, 13 марта в Беломорском районе в поселке Сумский Посад инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем "ВАЗ-21074" водителя 2002 года рождения. Юноша управлял машиной, не имея соответствующего права.

В результате автомобиль был передан водителю, который имеет водительское удостоверение и внесён в полис ОСАГО.

На нарушителя составлены административные материалы за "управление транспортным средством, не имея специального права управления". По данной статье предусмотрено наказание - штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

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